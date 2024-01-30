Чехия предупредила о риске заключения сделки Трампом и Путиным

Это может произойти в случае победы Трампа на выборах президента США

Если Дональд Трамп вновь станет президентом США, он может заключить соглашение с Россией, которое не было бы выгодным ни для Украины, ни для Европы. Такое заявление сделал в понедельник, 29 января, президент Чехии Петр Павел.

По утверждению политика, Европе необходимо готовиться к такому варианту развития событий, хотя "это не означает, что мы ставим под сомнение трансатлантические связи или Соединенные Штаты как союзника".

Павел призвал признать, что "Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому и что это может иметь определенные последствия", сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что рассматривает возможное возвращение Трампа к власти одной из главных угроз 2024 года наряду с ближневосточным конфликтом, экономическим спадом в Европе и перспективой полного разгрома украинских националистов.

Дональд Трамп отмечал, говоря о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, что с "людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", следует поддерживать нормальные отношения.

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