В США не исключили нанесение ударов по иранским военным в Сирии

Вашингтон винит Тегеран в атаке на американскую базу в Иордании

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение разработать меры в ответ на нападение на базу Вооруженных сил США на сирийско-иорданской границе, в котором Вашингтон обвиняет Иран. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, Байден запросил несколько сценариев возможного ответа, позволяющих, с одной стороны, предвосхитить и сдержать другие подобные нападения, а с другой стороны — не спровоцировать дополнительную эскалацию на Ближнем Востоке.

В частности, рассматриваются варианты с нанесением ударов по иранским военнослужащим в Сирии или Ираке, а также по объектам иранских ВМС в Персидском заливе. Если Байден одобрит такой сценарий, удары будут наносить волнами по нескольким целям, утверждают источники.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН распространило заявление, в котором подчеркнуло непричастность Тегерана к атаке на базу США в Иордании, несмотря на обвинения американской стороны.

До этого американский лидер Джо Байден заявил, что ответственность за нападение на военнослужащих США в Иордании несут лояльные Ирану группировки. Вашингтон обязательно привлечет их к ответственности, пообещал глава Белого дома.

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