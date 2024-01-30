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В США не исключили нанесение ударов по иранским военным в Сирии

09:55
  • вторник
  • 30 января 2024

Вашингтон винит Тегеран в атаке на американскую базу в Иордании

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение разработать меры в ответ на нападение на базу Вооруженных сил США на сирийско-иорданской границе, в котором Вашингтон обвиняет Иран. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.
США готовятся ответить на удар дронами по военной базе

По словам собеседников издания, Байден запросил несколько сценариев возможного ответа, позволяющих, с одной стороны, предвосхитить и сдержать другие подобные нападения, а с другой стороны — не спровоцировать дополнительную эскалацию на Ближнем Востоке.

В частности, рассматриваются варианты с нанесением ударов по иранским военнослужащим в Сирии или Ираке, а также по объектам иранских ВМС в Персидском заливе. Если Байден одобрит такой сценарий, удары будут наносить волнами по нескольким целям, утверждают источники.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН распространило заявление, в котором подчеркнуло непричастность Тегерана к атаке на базу США в Иордании, несмотря на обвинения американской стороны.

До этого американский лидер Джо Байден заявил, что ответственность за нападение на военнослужащих США в Иордании несут лояльные Ирану группировки. Вашингтон обязательно привлечет их к ответственности, пообещал глава Белого дома.

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