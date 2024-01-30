Путин поздравил "Мосфильм" со столетием

Президент напомнил о его богатой истории

"Мосфильм" по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства Владимира Путина к столетнему юбилею киностудии.

Президент напомнил про выдающихся режиссеров и актеров, операторов и художников, которые на "Мосфильме" создавали фильмы, ставшие подлинными шедеврами отечественного и мирового киноискусства.

Отрадно, что нынешнее поколение "мосфильмовцев" бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь смелые новаторские идеи и замыслы, достойно служит российской культуре.

В октябре 2023 года в столице состоялось открытие 17-го киносъемочного павильона "Мосфильма". Генеральный директор киностудии Карен Шахназаров подчеркнул, что это принципиальное событие для всей российской киноиндустрии, потому что такого строительства не велось на "Мосфильме" с середины 1950-х годов.

К столетию "Мосфильма" руководители ведущего киноконцерна России рассказали о достижениях и новых проектах. В 2023 году на базе "Мосфильма" было запущено более 100 кино- и телепроектов, в эксплуатацию ввели Дом костюма и реквизита, начал работу большой киноконцертный комплекс.

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