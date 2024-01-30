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В ЦБ заявили о возможности снижения ключевой ставки в 2024 году

10:31
  • вторник
  • 30 января 2024

Сейчас ставка - 16%

Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году.

Это возможно во втором полугодии и только при условии устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, об этом в интервью РИА Новости заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных", - сказала она.

Центробанк начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляций. В декабре 2023 года она выросла до 16% - это максимум с апреля 2022 года. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 16 февраля. Эксперты ожидают, что она сохранится на уровне 16%, передает РБК.

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