Музыканты из "Би-2" находятся в центре временного содержания в Бангкоке

Ситуация с задержанием еще не решена

Пятеро россиян из "Би-2" в настоящий момент находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.

Об этом ТАСС сообщили консульском отделе посольства России в Таиланде. Депортации ожидают барабанщик Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.

В свою очередь солист группы Лева (настоящее имя Егор Бортник, признан в России иноагентом – прим. ред.) сообщил в telegram-канале группы, что ситуация с задержанием артистов еще не решена.

Ранее правоохранительные органы Таиланда задержали участников группы "Би-2" за выступления без разрешения на работу. Пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, ещё два участника группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии.

26 января суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в 85 долларов. В ближайшие дни музыкантов должны выслать из Таиланда.

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