Япония отказалась снять санкции с России ради заключения мирного договора

Тем не менее, Токио рассчитывает все-таки подписать документ

Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, однако при этом продолжит политику антироссийских рестрикций и поддержку киевского режима. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

По словам политика, официальный Токио намерен и впредь "активно продвигать санкции против России и поддержку Украины".

Кисида обвинил Россию в агрессии против Украины, заявив, что именно по этой причине "в японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация". Однако он подчеркнул, что Япония по-прежнему твердо привержена курса, направленного на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, сообщает ТАСС.

В декабре заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Японии Акирой Муто различные вопросы двусторонней повестки. Российская сторона указала, что деструктивные шаги официального Токио лишь усугубляют деградацию отношений.

При этом генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио считает несправедливой позицию России по поводу южной части Курильских островов. Япония называет их своими Северными территориями, но Москва настаивает на неоспоримости своего суверенитета над Курилами.

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