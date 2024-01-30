Глава ЦБ: Статистика по инфляции обнадеживает

Набиуллина рассказала о показателе за январь

Статистика по инфляции в России в первом месяце 2024 года обнадеживает. Об этом во вторник, 30 января, рассказала председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что в декабре 2023 года текущие темпы роста цен оказались ниже, чем в ноябре, а в январе 2024 года статистика тоже обнадеживающая.

При этом конкретные цифры Набиуллина приводить не стала, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что уровень инфляции в стране составляет 7,4%. При этом глава государства выразил надежду на то, что удастся сократить данный показатель. Владимир Путин также высоко оценил запас прочности российской экономики.

Помощник российского президента Максим Орешкин отмечал, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже "дышит в спину" Японии в гонке за четвертое место в мире.

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