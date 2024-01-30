Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнениях о звонке Путина

Политиков спросили, ответили бы они на звонок российского лидера или нет

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто, которые прошли во второй тур выборов, высказали различные мнения о том, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина. У политиков поинтересовались, ответили бы они на такой звонок, если бы российский лидер позвонил поздравить их с победой на выборах.

Стубб заявил, что отклонил бы звонок. Он мотивировал это тем, что "у нас нет каких-либо политических отношений с Россией". Претендент на пост финского президента отметил, что не видит в них необходимости, пока не завершится российская спецоперация "или пока мы не договоримся по этому вопросу с нашими союзниками".

Хаависто, напротив, отметил, что ответил бы на звонок Путина, так как все-таки речь идет о первом лице другого государства. Однако, подчеркнул финский политик, он воздержался бы в разговоре без предметных политических обсуждений без координации с ближайшими союзниками по Евросоюзу, сообщает Yle.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявил, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

На этом фоне в Хельсинки решили пролонгировать закрытие контрольно-пропускных пунктов на финско-российской границе. Официальной причиной была названа ситуация с мигрантами — в Финляндии обвиняют Россию в том, что ее пограничники якобы не выполняют свои обязанности по сдерживанию потока нелегалов, который через российскую территорию устремляется в Финляндию.

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