Церковный календарь на февраль 2024: Сретение Господне и другие праздники

В феврале будет почти сотня праздников и дней памяти святых

В календаре церковных дат в феврале — множество праздников и дней памяти святых, в том числе Иоанна Златоуста и блаженной Ксении Петербургской. Но самое важное церковное торжество — Сретение Господне. Это один из двенадцати главных православных праздников. В переводе со старославянского сретение означает "радость" или "встреча". В этот день Дева Мария пришла с младенцем Христом в Иерусалимский храм. Издревле на Руси было принято считать Сретение днем первой встречи зимы с весной. Если в этот день наступала оттепель, то весну ждали холодную и сырую. Метель указывала на позднюю весну, а солнце – на отступление последних морозов. Если ярко светят звезды, то весна также придет нескоро.

В феврале у верующих нет строгих постов, но постные дни – среда и пятница – выпадают на 7, 14 и 21 числа и 2, 9, 16 и 23 числа соответственно. В эти даты следует отказаться от мясных блюд, молочных продуктов и яиц. Можно есть рыбу и морепродукты.

О том, какие еще праздники отмечаются в феврале – в календаре "ТВ Центра".

1 февраля

День памяти преподобного Макария Великого, Египетского, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского, святого Марка, архиепископа Ефесского.

2 февраля

День памяти преподобных Ефимия Великого, Евфимия Сянжемского, Вологодского, Евфимия молчальника и Лаврентия затворника, Печерских.

3 февраля

День памяти преподобных Максима исповедника и Максима Грека, мученика Неофита.

4 февраля

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. День памяти апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

5 февраля

Собор Костромских святых. День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.

6 февраля

День памяти блаженной Ксении Петербургской, преподобной Ксении Римляныни, мученика Иоанна Казанского.

7 февраля

День памяти святителя Григория Богослова, священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

8 февраля

День памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. День памяти преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Симеона Ветхого.

9 февраля

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. День памяти преподобного Петра Египетского, новомученика Димитрия Константинопольского.

10 февраля

День памяти преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского. Праздник Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.

11 февраля

Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование). Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. День памяти святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца.

12 февраля

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста. День памяти священномученика Ипполита, епископа Римского.

13 февраля

День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее, мученицы Трифены Кизической.

14 февраля

Предпразднство Сретения Господня. День памяти мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.

15 февраля

Сретение Господа нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник). День памяти священномученика Василия пресвитера, мученика Михаила.

16 февраля

День памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, 1-го епископа Тверского.

17 февраля

День памяти праведного Кирилла Новоезерского, преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.

18 февраля

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших". День памяти мученицы Агафии, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

19 февраля

День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля

День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Елладского, мучеников 1003 Никомидийских.

21 февраля

День памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидец из 12-ти малых пророков.

22 февраля

День памяти мученика Никифора, из Антиохии Сирской, преподобных Никифора и Геннадия, Важеезерских. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

23 февраля

Собор Новгородских святителей. Праздник иконы Божией Матери "Огневидная". День памяти благоверной княгини Анны Новгородской.

24 февраля

День памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого, священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.

25 февраля

Неделя о мытаре и фарисее (переходящее празднование). Праздник Иверской иконы Божией Матери. День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.

26 февраля

Седмица 1-я предуготовительная. Сплошная седмица. День памяти преподобного Мартиниана, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского, святого Мартина Милостивого.

27 февраля

Седмица 1-я предуготовительная. Сплошная седмица. День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, преподобного Авксентия, преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах.

28 февраля

Седмица 1-я предуготовительная. Сплошная седмица. Праздник Виленской иконы Божией Матери. День памяти апостола от 70-ти Онисима.

29 февраля

Седмица 1-я предуготовительная. Сплошная седмица. День памяти мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. День памяти святого Макария митрополита Московского и Коломенского.

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