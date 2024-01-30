Собянин: В Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Он пройдет с 31 января по 14 февраля

В Москве начинается отборочный этап олимпиады "Курчатов" по физике для учеников 7-11 классов и по математике для 6-11 классов. Как рассказал Сергей Собянин, будет два тура. Отборочный пройдет с 31 января по 14 февраля дистанционно.

"Для участия нужно заранее авторизоваться через "Московскую электронную школу". Во второй тур пригласят участников, успешно прошедших отборочный", – сообщил мэр.

В прошлом году в отборочном туре приняли участие почти 12 тысяч москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"