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Собянин: В Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

11:23
  • вторник
  • 30 января 2024

Он пройдет с 31 января по 14 февраля

В Москве начинается отборочный этап олимпиады "Курчатов" по физике для учеников 7-11 классов и по математике для 6-11 классов. Как рассказал Сергей Собянин, будет два тура. Отборочный пройдет с 31 января по 14 февраля дистанционно.

"Для участия нужно заранее авторизоваться через "Московскую электронную школу". Во второй тур пригласят участников, успешно прошедших отборочный", – сообщил мэр.

В прошлом году в отборочном туре приняли участие почти 12 тысяч москвичей.

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