Проект городского вокзала "Петровско-Разумовская" будет готов к концу года

Строительство будет вестись в несколько этапов

Проектирование городского вокзала "Петровско-Разумовская" завершат до конца этого года.

Он обеспечит удобную пересадку пассажиров между различными видами транспорта метро и Московских скоростных диаметров (МСД), рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Улучшатся транспортные и пешеходные связи между прилегающими районами Тимирязевский, Бутырский и Марфино", – подчеркнул Бочкарев.

Строительство вокзала будет вестись в несколько этапов. В ходе первого строители возведут улично-дорожную сеть, отстойно-разворотную площадку для наземного транспорта, шесть остановок, путепровод и 13 зарядных станций для электробусов, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Также в зоне вокзала появятся два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и гостиницей. Благодаря им столица получит 3,6 тысячи новых рабочих мест. Инвестор проекта будет определен на конкурсе.

"Комплекс станет точкой экономического роста и деловой активности не только для Марфино, Бутырского и Тимирязевского районов, но и для всего севера столицы", - отметил исполнительный директор по девелопменту компании "Мосинжпроект" Павел Дудулин.

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