Эта коалиция оказывает помощь Киеву, лишь бы Россия не победила

Соединенные Штаты сформировали антироссийскую коалицию из 54 стран, которая стремится нанести стратегическое поражение России. Об этом во вторник, 30 января, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что пресловутая антироссийская коалиция ради достижения своей цели "накачивает Украину оружием", а также "поставляет в эту страну различных военных специалистов, экспертов, помогают наводить на дальнобойные цели, в том числе вооружение".

Лавров подчеркнул, что, согласно убеждениям этих стран, "все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России", сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя. Политик подчеркнул, что "другого волшебного горшка с деньгами не существует", а уже выделенная американскими законотворцами финансовая подушка для Украины закончилась.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что Североатлантический альянс при всем его стремлении помочь Украине не сможет вступить в прямое столкновение с Россией, поскольку он не в состоянии вести крупномасштабные бои.

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