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Лавров отметил открытость России к желающим узнать правду про Ил-76

12:16
  • вторник
  • 30 января 2024

Москва сама проводит расследование

Россия проводит собственное расследование обстоятельств крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными, но при этом не закрывается от тех, кто хочет узнать правду о случившемся. Такое заявление сделал во вторник, 30 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Дипломат напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский потребовал международного расследования, однако "где теперь это международное расследование?".

В отличие от киевского режима, Москва проводит свое расследование, не закрываясь от желающих выяснить правду, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал совершенно очевидным, что именно украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ. Политик отметил, что ему неизвестно, "специально они сделали это или по ошибке".

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что стремится понять, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. С этой целью оно ищет информацию, хотя пока ничего нового по крушению воздушного судна сказать не может.

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