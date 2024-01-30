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Лавров назвал сумму, которую Запад потратил на помощь Киеву с начала СВО

11:59
  • вторник
  • 30 января 2024

Киев делает бизнес на смерти

Страны Запада за неполные два года уже выделили Украине более 200 миллиарда долларов военной и финансовой помощи.

Об этом во вторник, 30 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Основные доноры Украины – США, ФРГ, Великобритания, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Для сравнения - для поддержки Юга и Востока ЕС предусмотрел менее 80 миллиардов долларов на семь лет, передает ТАСС.

По словам Лаврова, переданное Украине оружие обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах.

"Оружие расползается по всему миру. Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чем угодно, в том числе на смерти", - отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что у России нет никакой необходимости на кого-то нападать, заявления в ЕС и НАТО об обратном - чушь.

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