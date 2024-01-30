Валиеву лишили золота чемпионата Европы

Россиянка завоевала его в 2022 году

Международный союз конькобежцев аннулировал победу россиянки Камилы Валиевой на чемпионате Европы 2022 года, лишив ее золотой медали. Об этом во вторник, 30 января, рассказали в пресс-службе ISU.

Поскольку четырехлетнее отстранение Валиевой от соревнований по обвинению в допинге, согласно решению Спортивного арбитражного суда, исчисляется с 25 декабря 2021 года, то отменены и ее достижения на ЧЕ-2022.

В итоге золотую медаль европейского первенства получит Анна Щербакова, серебро отойдет Александре Трусовой, бронза — бельгийке Луне Хендрикс, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда в Швейцарии о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой политизировано. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия защищает своих спортсменов до конца и собирается подавать апелляцию.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что россияне считают Камилу Валиеву главной спортсменкой 2023 года — за нее отдали голоса 7% респондентов.

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