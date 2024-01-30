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Венгрия поставила условие одобрения европейской помощи Украине

13:02
  • вторник
  • 30 января 2024

Будапешт до сих пор блокировал выделение 50 миллиардов евро Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, 30 января, что готов согласиться на макрофинансирование Украины на саммите 1 февраля, если будут соблюдены определенные условия.

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Эта информация поступила вслед за встречей главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Ужгороде с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Официальная цель переговоров — подготовка почвы для встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан заявил, что готов согласиться на "компромиссное предложение", пишет издание Le Point.

Мы не согласны с тем, что надо дать 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада за неполные два года уже выделили Украине более 200 миллиардов долларов военной и финансовой помощи. При этом для поддержки Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее 80 миллиардов долларов на семь лет.

При этом Венгрия обвинила Брюссель в политическом давлении и шантаже ради выделения средств киевскому режиму. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешту угрожают полным отзывом денег, причитающихся ей от Евросоюза, если страна не изменит свою позицию.

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