Кремль не согласен с решением CAS о дисквалификации Валиевой

Россия отстоит права своих спортсменов
В Кремле не принимают решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и о лишении сборной России золотой олимпийской медали.
"Мы не согласны с этими решениями - ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).
Представитель Кремля заявил, что Россия планирует оспорить решение и продолжит защищать права своих спортсменов.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее победу на чемпионате Европы 2022 года. В итоге золотую медаль европейского первенства получит Анна Щербакова, серебро отойдет Александре Трусовой, бронза - бельгийке Луне Хендрикс.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"