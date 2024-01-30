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Кремль не согласен с решением CAS о дисквалификации Валиевой

12:54
  • вторник
  • 30 января 2024

Россия отстоит права своих спортсменов

В Кремле не принимают решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и о лишении сборной России золотой олимпийской медали.

"Мы не согласны с этими решениями - ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости). 

Представитель Кремля заявил, что Россия планирует оспорить решение и продолжит защищать права своих спортсменов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее победу на чемпионате Европы 2022 года. В итоге золотую медаль европейского первенства получит Анна Щербакова, серебро отойдет Александре Трусовой, бронза - бельгийке Луне Хендрикс.

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Камила Валиева
Камила Валиева
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