Московские полицейские помогли принять роды

У женщины начались схватки прямо на улице

На севере Москвы даже в январе бывает очень жарко. Люди самых разных профессий средь бела дня прямо на снегу принимают роды.

"Вчера шла на работу. Стояла девушка с сумками. Подошел ко мне мужчина, попросил помочь. Я к ней подошла. Увидела, что она беременная, стала вызывать скорую. Меня соединили с врачом. Она все время, пока ехала скорая, давала нам рекомендации, как себя вести в такой ситуации. Потом подъехали сотрудники полиции, подбежали мужчины со стройки", - рассказывает Марина.

Мужчины бежали очень быстро, успевая обзвонить всех своих.

"Мне позвонил коллега по работе и попросил подогнать автомобиль, чтобы отвезти роженицу в роддом. Я прибежал. Понял, что автомобиль не подходит, и попросил другого человека. И когда подошел, было видно, что у нее уже отошли воды. То есть мы общими усилиями - коллеги по работе - принесли пеноплекс, материал, на котором было бы комфортно лежать, чтобы не на снегу", - вспоминает Сергей.

А дальше все развивалось так стремительно, что действовать приходилось моментально.

"Девушка была по телефону на консультации с врачами скорой помощи. Они подсказывали ей, как и что там делать. В какой-то момент она уже рожала. Я увидел ребенка, взял его в руки. И мы быстро укутали его в одеяло", - продолжает Сергей.

В одеяла малышку укутывали всем двором.

"Накрыли ее фуфайками, пледами. Женщина со второго этажа скинула еще нам там одеяло и пледы. Поэтому ребенку было комфортно. Родился, говорят, в рубашке. Потому что у него пленочка была", - говорит Марина.

Но на этом история не закончилась. Добровольным помощникам - местным жителям, строителям и полицейским - предстояло пройти еще один экзамен. На знание главных правил начинающего акушера.

"Медики как раз сказали, что нужно как-то пережать пуповину. Какими-то подручными средствами. Совместно с медиками пережали пуповину. И после этого держали малышку на руках, пока не приехала карета скорой помощи", - уточняет Сергей.

Равнодушных во всей этой истории нет. Включая сотрудников силовых ведомств.

"Очередная история со счастливым концом о том, что сотрудники органов внутренних дел умеют не только защищать закон и порядок, но и готовы прийти на помощь в нестандартных ситуациях. Сотрудники вызвали медиков и, следуя их поступающим по телефону указаниям, совместно с очевидцем событий приняли роды. Благодаря своевременным мерам здоровью матери и новорождённой дочки ничего не угрожает", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Мамочка счастлива. Красивая, молодая - не нарадуется на свою кроху. И всех постоянно благодарит.

Эта девочка - точно счастливая. У нее так много добрых и отзывчивых крестных.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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