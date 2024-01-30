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Столичные колледжи обновили площадки для работы с беспилотниками

15:03
  • вторник
  • 30 января 2024

Ежегодно сотни студентов будут учиться программировать, собирать дроны и управлять ими в самых разных ситуациях

Преодолеть препятствие, совершить посадку и взлет. Это лишь малая часть процесса обучения будущих операторов беспилотников. Благодаря новому подходу в сфере среднего профессионального образования студенты с первых дней постигают основы профессии.

"Есть возможность заниматься с новыми приборами, с новой техникой, есть возможность потрогать все это руками, зайти со всех сторон сборки этой техники, как она эксплуатируется", - отметил Сергей Михайлов, директор Политехнического колледжа имени Годовикова. 

В рамках столичной программы модернизации среднего профессионального образования сразу в шести колледжах столицы появились многофункциональные полигоны для работы с беспилотниками. Городские власти так же закупили больше 200 коптеров и еще столько же различных модификаций.

"Сейчас уже синие воротнички по уровню своей квалификации, навыков, востребованности на рынке труда приближаются к белым. И я думаю, в ближайшее время их обгонят даже в Москве", - указала заммэра МОсквы Анастасия Ракова.

И конкуренция действительно серьезная. Практические уроки по пайке микросхем, сборке и модернизации техники занимают у студентов около 70% обучения. Работа в сфере беспилотных летательных аппаратов перспективна и многопрофильна. Сейчас коптеры применяются во многих сферах.

Чтобы управлять коптером, студенты используют очки виртуальной реальности. Таким образом они, словно на месте пилота большой авиации, могут видеть все происходящие вокруг. И этот фактор немало важен, ведь на полигоне так же имитируют и отрабатывают полет в разных условиях.

Московские колледжи тесно сотрудничают с представителями различных индустрий. Практику управления беспилотниками проходят ежегодно почти 1000 студентов. Так что уже с самого начала работодатель может оценить, на что способны будущие операторы.

"Со второго курса начинается более техническое направление, там уже и техническая механика появлялась, уже и инженерная графика, и аэродинамика. Уже больше нас вливали в авиацию. Третий курс - уже пошла работа с беспилотниками, работа с программами ПВО. Четвертый курс - уже чисто практика", - рассказывает студент четвертого курса Егор.

Конечно, выбор своего будущего всегда остается за студентом. Он может продолжить обучение в институте или начать работать. Однако и в том, и в другом случае полученный в колледже опыт всегда пойдет на пользу. 

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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