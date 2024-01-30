ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье расследуют смертельную аварию на Минском шоссе

15:05
  • вторник
  • 30 января 2024

Водитель грузовика, вероятно, уснул за рулем

В Подмосковье проводят расследование по факту страшной аварии на Минском шоссе, в которой погиб один человек. Все произошло в понедельник днем на пункте оплаты.

Момент ДТП попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как по дороге несется грузовик, неожиданно врезается в ограждение, после чего выезжает на полосу встречного движения и на огромной скорости буквально сминает "Тойоту Камри". Остановить машины смог только отбойник. Водитель иномарки скончался на месте, а вот пассажирка выжила, ее госпитализировали с различными травмами.

Почему виновник потерял управление - выясняют следователи. По одной из версий, он мог уснуть за рулем. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Смертельная авария на Минском шоссе
Смертельная авария на Минском шоссе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.