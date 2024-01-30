В Подмосковье расследуют смертельную аварию на Минском шоссе

Водитель грузовика, вероятно, уснул за рулем

В Подмосковье проводят расследование по факту страшной аварии на Минском шоссе, в которой погиб один человек. Все произошло в понедельник днем на пункте оплаты.

Момент ДТП попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как по дороге несется грузовик, неожиданно врезается в ограждение, после чего выезжает на полосу встречного движения и на огромной скорости буквально сминает "Тойоту Камри". Остановить машины смог только отбойник. Водитель иномарки скончался на месте, а вот пассажирка выжила, ее госпитализировали с различными травмами.

Почему виновник потерял управление - выясняют следователи. По одной из версий, он мог уснуть за рулем. Возбуждено уголовное дело.

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