"Руанские соборы" Моне изучили с помощью современных технологий

В Пушкинском музее открылась соответствующая выставка

Кажется, на эти два полотна кисти клода Моне можно смотреть бесконечно: любоваться, погружаться и даже сравнивать, какая лучше. Свои открытия уже сделали реставраторы. Вместе с химиками, технологами, искусствоведами они изучали два творения "отца импрессионизма" с помощью последних достижений науки и техники. Конечно, первостепенная задача - понять необходимость реставрации. Выяснили. Как и много всего помимо.

"С точки зрения сохранности обе находятся в приличном состоянии. Их структура - обилие красочных слоев, причем такой плотной краски. Они очень тяжелые обе - одна картина весит почти 3 килограмма, а вторая больше 3 килограммов. Это - чистая краска, чистая живопись", - рассказала Анна Познанская, куратор проекта, заместитель заведующего отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.

"Руанский собор в полдень" - на 600 граммов тяжелее. На ней же больше красочных слоев - свыше 18. Манера живописной техники тоже отныне не загадка мастера.

Моне писал экспрессивно, не жалея красок. И старательно. Балансируя на грани перфекционизма и отчаяния. "Руанский собор в полдень" не раз переписывал в поисках образа и цветового решения.

Эпоха импрессионистов пришлась на время создания готовых красок в тюбиках. Что одновременно упростило и усложнило жизнь живописцам. Ведь надпись на упаковке не всегда совпадала с содержимым. Потому меняется палитра. Появляются пигменты, неизвестные старым мастерам. Да и краски можно не экономить, значит, меняется фактура. Для реставраторов это означает только одно - плотность красочных слоев делает полотно уязвимым перед временем.

"Импрессионисты писали без каких-либо набросков. Как видели. Потому что пытались достигнуть реалистичных эффектов в своей живописи. Для нас в этом сложность. Это толстый, пастозный слой живописи, который висит на тонких, не всегда высокого качества холстах", - говорит Елизавета Лихачева, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Моне работал над серией "Руанские соборы" два года, написал порядка 40 картин. Художника завораживало преломление света, потому он работал сразу за 14 мольбертами. Он не писал на пленэре, снимал номер в гостинице. А иногда размещался прямо в дамском магазин напротив.

Картины Моне благодаря азарту коллекционеров Щукина и Морозова живут в Пушкинском с 1948 года. Задача этой выставки - вовлечь зрителя в "кухню художника", заодно продемонстрировав уникальную сохранность шедевров.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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