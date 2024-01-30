Впереди еще полтора месяца напряженной работы

В Москве проходит встреча доверенных лиц Владимира Путина. Накануне ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата на пост президента.

Выборы состоятся в марте. Действующий глава государства будет участвовать в них как самовыдвиженец. Более 500 человек стали его доверенными лицами. Сегодня они обсуждают предложения, которые позже представят на рассмотрение Путину. Впереди еще полтора месяца напряженной работы, в том числе в регионах. Приоритеты обозначили сопредседатели предвыборного штаба кандидата.

"Я очень надеюсь, что сегодняшний день даст нам какую-то формулировку, с которой мы начнем наш предвыборный этап, который продлится еще полтора месяца и за который мы с вами должны сформировать абсолютно понятную обратную связь. Об этом говорит наш действующий президент и кандидат Владимир Владимирович Путин", - заявила Марьяна Лысенко.

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