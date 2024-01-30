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Медведев рассказал о планах России по размещению нового оружия на Курилах

13:21
  • вторник
  • 30 января 2024

Стратегическая роль архипелага будет возрастать

Стратегическая роль Курил будет расти, включая размещение там нового оружия. Такое заявление сделал во вторник, 30 января, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Япония обвинила Россию в несправедливом подходе к спору о Курилах

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, России "глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям", поскольку "это не "спорные территории", это – Россия".

При этом с российской стороны "никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда", подчеркнул политик.

Ранее МИД России заявил, что Москва не собирается обсуждать тему мирных переговоров по итогам Второй мировой войны на условиях японской стороны. Ведомство призвало политический истеблишмент Японии "уяснить раз и навсегда", что любые территориальные претензии со стороны официального Токио в отношении Курильских островов не имеют какой-либо "серьезной почвы" для разговоров.

В апреле 2023 года Япония выразила протест России в связи с проведением ракетных учений в районе южной части Курильских островов. Генсек японского кабмина японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что усиление российского военного присутствия на Северных территориях, как Токио именует южную часть Курильских островов, противоречит позиции Японии.

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