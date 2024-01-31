На выставке-форуме "Россия" проходит второй съезд "Движения первых"

Для школьников, студентов и педагогов подготовлены мастер-классы, стратегические сессии и панельные дискуссии

На территории международной выставки-форума "Россия" проходит второй съезд "Движения первых". Больше трех тысяч ребят со всей страны обсуждают будущее организации.

Для школьников, студентов и педагогов подготовлены мастер-классы, стратегические сессии и панельные дискуссии. Также во время съезда участники запустят работу детских советов, примут "Кодекс первых", утвердят символику и атрибуты движения.

"Нас стало больше. Это 4,7 миллиона человек. Но нам нужно, чтобы нас стало еще больше. И нам очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга. Который его завоюет и вовлечет в движение", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

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