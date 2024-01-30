Песков рассказал, как Путин совмещает работу с предвыборными мероприятиями

Обязанности главы государства в приоритете

График Владимира Путина как президента России является приоритетом, а на предвыборные мероприятия остается не так много времени. Об этом во вторник, 30 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя отличия расписания президента во время предвыборной кампании, Песков подчеркнул, что их будет мало — "собственно, так и раньше было".

Вопросы о предвыборных мероприятиях Песков переадресовал в избирательный штаб Владимира Путина. При этом спикер Кремля отметил, что рабочий график "ни на день не останавливается", региональные поездки, встречи, посещение крупных мероприятий постоянно в нем присутствуют, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин не планирует принимать участие в предвыборных дебатах. При этом спикер Кремля подчеркнул, что он сам является представителем действующего главы государства, а не кандидата на предстоящих выборах.

До того Песков отмечал, что о мероприятиях в рабочем плане президента "мы всегда осторожно говорим, потому что подвижный график", однако в нем специальная военная операция и связанные с ней события остаются главными и находятся в приоритете.

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