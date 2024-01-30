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Россия заняла более выгодные рубежи на донецком направлении

13:32
  • вторник
  • 30 января 2024

Противник потерял до 310 военнослужащих

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении.
ВСУ день за днем теряют позиции в Авдеевке

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Наши войска нанесли поражение противнику в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР.

За сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 310 военнослужащих и 16 единиц техники.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и две гаубицы "Мста-Б".

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