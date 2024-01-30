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В Москве проектируется и строится почти 430 домов реновации

13:28
  • вторник
  • 30 января 2024

В планах на этот год – построить более 1,5 миллиона квадратных метров жилья

Больше трехсот домов уже построено по программе реновации в Москве, еще свыше 400 проектируется и строится. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. В планах на этот год – построить более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Это позволит начать переселение более 50 тысяч человек.

"Через три-четыре года — на пике программы — будем переселять порядка 80 тысяч человек в год. Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов. Но уверен, что мы с ней справимся. Это будет наш вклад в будущее Москвы и реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", — заявил Бочкарев.

Программы реновации в Москве была запущена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5175 домов, в которых проживают около 1 миллиона москвичей. Сейчас Москва является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства.

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