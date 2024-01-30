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ОП Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами

13:56
  • вторник
  • 30 января 2024

Также избран глава электронного штаба

Члены Общественной палаты Москвы в ходе заседания единогласно приняли решение о создании в столице Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом во вторник, 30 января, сообщает корреспондент Агентства городских новостей "Москва".

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Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков предложил принять решение о создании Общественного штаба по наблюдения за выборами президента России в столице в 2024 году, а также утвердить руководителя и заместителей руководителя штаба.

Руководителем штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году избран председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев.

Заместителями руководителя штаба по наблюдению за выборами стали Илья Массух и Александр Асафов. Илья Массух также избран руководителем электронного штаба.

В Центризбиркоме ранее рассказали, что интерес к предстоящим выборам президента России в мире очень высок. ЦИК разослал приглашения для наблюдения за голосованием в 95 стран — отклики положительные, представители как минимум двух десятков из них могут приехать в качестве международных наблюдателей.

Член ЦИК Павел Андреев уточнял, что страны, которым адресовали такие приглашения, — это "все наши партнеры, не недружественные страны, где есть наши партнеры, где есть избирательные органы, а в некоторых странах избирательных органов два".

Тем временем в ЦИК начали проверять подписи, поданные за кандидатов в президенты. Пока проверку прошли только подписи, представленные штабом действующего главы государства Владимира Путина, который баллотируется в качестве самовыдвиженца. Специалисты при проверке задействуют высокие технологии.

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