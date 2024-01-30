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Кремль призвал к деэскалации на фоне планов США против Ирана

14:19
  • вторник
  • 30 января 2024

Вашингтон винит Тегеран в атаке на американскую базу в Иордании

Уровень напряженности на Ближнем Востоке вызывает большую тревогу. Такое заявление сделал во вторник, 30 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Иран отверг обвинения в причастности к атаке на базу США в Иордании

Спикер Кремля подчеркнул, что Москва не приветствует действия, которые ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке и к нагнетанию напряженности.

Российская сторона не будет приветствовать и продолжение таких шагов, "от кого бы это продолжение ни исходило", поскольку сейчас крайне важно предотвратить дальнейшее расползание конфликта "и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию", цитирует Пескова РИА Новости.

Источники рассказали, что президент США Джо Байден запросил несколько сценариев возможного ответа на нападение на базу Вооруженных сил США на сирийско-иорданской границе. Не исключается, в частности, нанесение ударов по иранским военнослужащим в Сирии или Ираке, а также по объектам иранских ВМС в Персидском заливе.

Кроме того, в Госдепартаменте, комментируя захват американского танкера в Оманском заливе, заявляли, что Вашингтон ведет тесные консультации с партнерами на Ближнем Востоке о шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности.

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