Учительницу, устроившую поджог школы в Чебоксарах, уволили

Женщина попалась на крючок мошенников

В Чебоксарах уволили учительницу начальных классов, которая подожгла школу по наущению телефонных мошенников.

Инцидент произошел 28 января в школе №10. 46-летняя учительница подожгла свой рабочий кабинет. Возгорание удалось оперативно потушить, никто не пострадал. Позднее она выложила видеообращение в поддержку ВСУ, а также рассказала, что заложила украшения и даже совершила две кражи.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу.

30 января руководство школы расторгло с учительницей трудовой договор в связи "с совершением аморального проступка".

В управлении образования городской администрации добавили, что информация в СМИ о том, что у женщины ранее были судимости, не соответствует действительности.

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