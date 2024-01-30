Политик выступил за отмену финансовой помощи украинским беженцам в странах Запада

Западу следовало бы отдать средства, предназначенные для помощи украинским беженцам, властям Украины. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленски.

Как заявил политик в интервью телеканалу ARD, уехавшие за границу украинцы в ряде случаев получают двойное финансирование — и из Киева, и от принимающей стороны.

Зеленский подчеркнул, что "для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины", которые киевский режим сам перераспределял бы "в зависимости от того, где находится этот человек".

Ранее спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя согласие Таллина выдавать Киеву уклонистов, напомнила, что "их кормить же надо — тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание", а также "обеспечивать работой, лечить".

В декабре 2023 года Еврокомиссия пообещала выделить дополнительный пакет помощи в 65 миллионов евро членам Евросоюза, принимающим украинских беженцев на своих территориях.

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