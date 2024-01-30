Россия жестко предостерегла США от возврата ядерного оружия в Великобританию

Москву это не запугает

Россия считает вероятным сценарий, при котором американские власти вновь разместят свое ядерное оружие на британской территории. Об этом во вторник, 30 января, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва жестко предостерегает Соединенные Штаты от подобного шага и предупреждает, что запугать Россию не получится.

Рябков пояснил, что в случае возвращения американского ядерного оружия в Великобританию повысится уровень эскалации и угрозы в Европе — безопасности региону это не добавит, сообщает РИА Новости.

В Министерстве обороны России ранее рассказали, что российские силы ядерного сдерживания обеспечены инфраструктурой в полном объеме. В частности, есть все необходимое для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае.

Бывший американский президент Дональд Трамп отмечал, говоря о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, что с "людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", следует поддерживать нормальные отношения.

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