Путину доложили об улучшении качества экспертиз РАН

Президент встретился с главой академии

Российская академия наук увеличила объем и качество своих экспертиз, доложил сегодня Владимиру Путину ее глава Геннадий Красников.

Глава РАН рассказал, что сотрудники уделяют большое внимание работе с высокотехнологичными проектами, в том числе в области квантовых технологий, искусственного интеллекта и новых систем мобильной связи. По последним опросам, растет престиж и доверие россиян к академии, а также к научной деятельности в целом. Многие родители хотят, чтобы их дети выбрали для себя профессию ученого.

"Мы запустили много проектов, в том числе высокотехнологичных научных проектов, сейчас 4,7 миллиарда рублей в год мы сделали для наших научных институтов в рамках конкурса на финансирование крупных проектов по приоритетным направлениям НТР. Вообще, вопрос научно-методического руководства - центральный для нас. Мы считаем, что по научно-методическому руководству для Академии наук надо еще многое сделать. Это сегодня наша главная задача, чтобы было более глубокое планирование научных исследований", - отметил Красников.

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