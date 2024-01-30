Установлена причина потери управления экипажем Ил-76 под Белгородом

Подтверждено внешнее воздействие

Причину полной потери управления экипажем военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом назвали источники в экстренных службах. По их данным, это стало следствием попадания поражающих элементов.

Как сообщил источник агентства РИА Новости, поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета. Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. Погибли все, кто находился на борту - шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих.

Анализ черных ящиков сбитого самолета подтвердил факт внешнего воздействия. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в самолет выпустили две ракеты с подконтрольной Киеву территории. Ракета, по мнению российского лидера, была либо французской, либо выпущенной из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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