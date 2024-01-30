Путин похвалил зарубежных ученых, поддерживающих контакты с Россией

Президент встретился с главой РАН Геннадием Красниковым

Ученые – умные люди и независимые. Так президент России Владимир Путин прокомментировал заявление президента Российской академии наук Геннадия Красникова о том, что иностранные коллеги продолжают поддерживать контакты с российскими учеными.

Во время рабочей встречи с главой государства Красников рассказал, что в России работают 439 иностранных членов из 55 стран, причем "очень комфортной стала академическая площадка для международных исследователей", сообщает РИА Новости.

28 января Владимир Путин совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Путин подчеркнул, что это главный подарок к юбилейной семидесятой российской антарктической экспедиции, залог успеха выполнения ею важных для России и для всей мировой науки задач.

В ноябре 2023 года президент встречался с молодыми российскими учеными. Путин отметил, что на Западе наивно полагали, что Россия никогда не слезет с их "технологической иглы", однако благодаря стараниям отечественных специалистов это оказалось "не просто возможно, а происходит довольно быстро".

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