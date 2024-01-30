ЕК опровергла создание механизма передачи Киеву доходов с активов России

Предложения пока только подготавливаются

Евросоюз все еще не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов России Украине. Об этом во вторник, 30 января, рассказал представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

Чиновник назвал важным шагом принципиальное согласование постпредами членов Евросоюза инициатив ЕК. Их целью, по словам Виганда является сохранение чрезвычайных доходов от активов Банка России на данном этапе, а в конечном счете — их использование для Украины.

Еврокомиссия и вице-президент готовы подготовить следующий шаг как можно скорее, цитирует представителя ЕК РИА Новости.

Ранее бельгийские дипломаты рассказали, что постпреды государств — членов Евросоюза вечером 29 января согласились с предложением Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для помощи Украине. Однако подробностей не было.

При этом источники из числа высокопоставленных официальных лиц ЕС уверяли, что конфискации самих российских активов в Европе не будет — это слишком рискованно. При таком сценарии инвесторы могут выйти из европейских активов из-за опасений, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.

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