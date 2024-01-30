Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"

Министр посетил предприятия ОПК в Екатеринбурге

Россия нарастила производство ракет к системам ПВО в два раза. Сегодня об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу после посещения предприятий ОПК в Екатеринбурге.

Министр проинспектировал производство ракет морского базирования "Калибр", крылатых ракет для "Искандеров" и систем войсковой противовоздушной обороны С-300 и "Бук".

Значительный рост выпуска военной продукции был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия, их модернизации и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах ОПК.

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