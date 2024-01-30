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Лавров: Зацикленность Запада на "формуле Зеленского" - путь в никуда

18:01
  • вторник
  • 30 января 2024

Вашингтон пытается продавить Конгресс

Абсолютная зацикленность западных стран на так называемой формуле Зеленского - это путь в никуда. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины. На Украине же сейчас ощущается острая нехватка денег от спонсоров войны.
Лавров: США объединили 54 страны в антироссийский лагерь

Надеясь на получение дополнительного финансирования, киевский режим готов предлагать своим европейским патронам самые нестандартные решения проблемы. Национальный банк Украины неожиданно выяснил, что ежедневно за границей украинские граждане тратят с банковских карт по 35 миллионов долларов. И все эти деньги при этом ловко обходят украинскую казну. И вот уже Владимир Зеленский в интервью немецкому ARD озвучивает заманчивое предложение:

"Например, какой-то человек выехал, находится за границей и получает поддержку от Германии. Мы, конечно, благодарны за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Я сейчас не о наших украинцах в Германии, я обобщаю. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая при этом деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги".

Уже в четверг главы правительств европейских стран должны проголосовать за очередной финансовый транш Украине в размере 50 миллиардов евро. Думать о том, что произойдёт, если в помощи будет отказано, в Киеве даже не хотят. Никакого "плана Б" на этот счёт не существует - в этом признаются и в Раде, и в комитете парламента по финансам и налогам.

Эксперты полагают, что без этого, а также аналогичной суммы финансирования, причитающейся от США, Украина не сможет продолжать борьбу с Россией - экономика попросту рухнет. За неполные два года киевский режим получил от Запада 200 миллиардов долларов. И жить самостоятельно абсолютно разучился.

"Насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта "Украина". Причём, они уже понимают, что срыв начался, но тем не менее остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который, как они считают, поставили на карту, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды", - отметил Лавров.

Вашингтон, как может, пытается продавить Конгресс. Стратегия менялась уже несколько раз: в ход идут как ультиматумы, так и уговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался склонить конгрессменов на свою сторону, заявив, что 90% выделенных Киеву денег так или иначе принесли пользу самим Соединённым Штатам, а значит, нужно и дальше поддерживать высокие темпы инвестиций. Буксующая для Киева военная и финансовая помощь приносит негативные последствия - под угрозой развала всё, чего украинцы смогли добиться за этот срок.

Но вот в Конгрессе по-прежнему остаются глухи к просьбам администрации действующего президента. Гнев на милость готовы сменить исключительно после реформы ужесточения контроля на американо-мексиканской границе.

Ну а пока Техас и 25 штатов, бросившие вместе с ним вызов федеральному правительству, продолжают своими силами сдерживать неконтролируемые потоки мигрантов. Границы патрулируются бойцами нацгвардии, которые съехались на юг со всей страны. Помощь им оказывают и вооружённые добровольцы. Но вот глобально ничего не меняется. Нервы сдают даже у ведущих новостей. В центре скандала известный диктор телеканала MSNBC Джой Рид. Во время трансляции речи Джо Байдена она забыла отключить микрофон и в эфир попало личное мнение журналистки, отличное от повестки Демпартии.

За ругательство, проскользнувшее в шоу с рейтингом 13+, ведущая новостей, конечно, оперативно извинилась. Но вот общественный резонанс, который за океаном и так не стихает, после столь эмоциональной реакции вспыхнул с ещё большей силой.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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