Вашингтон пытается продавить Конгресс

Абсолютная зацикленность западных стран на так называемой формуле Зеленского - это путь в никуда. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины. На Украине же сейчас ощущается острая нехватка денег от спонсоров войны.

Надеясь на получение дополнительного финансирования, киевский режим готов предлагать своим европейским патронам самые нестандартные решения проблемы. Национальный банк Украины неожиданно выяснил, что ежедневно за границей украинские граждане тратят с банковских карт по 35 миллионов долларов. И все эти деньги при этом ловко обходят украинскую казну. И вот уже Владимир Зеленский в интервью немецкому ARD озвучивает заманчивое предложение:

"Например, какой-то человек выехал, находится за границей и получает поддержку от Германии. Мы, конечно, благодарны за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Я сейчас не о наших украинцах в Германии, я обобщаю. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая при этом деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги".

Уже в четверг главы правительств европейских стран должны проголосовать за очередной финансовый транш Украине в размере 50 миллиардов евро. Думать о том, что произойдёт, если в помощи будет отказано, в Киеве даже не хотят. Никакого "плана Б" на этот счёт не существует - в этом признаются и в Раде, и в комитете парламента по финансам и налогам.

Эксперты полагают, что без этого, а также аналогичной суммы финансирования, причитающейся от США, Украина не сможет продолжать борьбу с Россией - экономика попросту рухнет. За неполные два года киевский режим получил от Запада 200 миллиардов долларов. И жить самостоятельно абсолютно разучился.

"Насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта "Украина". Причём, они уже понимают, что срыв начался, но тем не менее остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который, как они считают, поставили на карту, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды", - отметил Лавров.

Вашингтон, как может, пытается продавить Конгресс. Стратегия менялась уже несколько раз: в ход идут как ультиматумы, так и уговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался склонить конгрессменов на свою сторону, заявив, что 90% выделенных Киеву денег так или иначе принесли пользу самим Соединённым Штатам, а значит, нужно и дальше поддерживать высокие темпы инвестиций. Буксующая для Киева военная и финансовая помощь приносит негативные последствия - под угрозой развала всё, чего украинцы смогли добиться за этот срок.

Но вот в Конгрессе по-прежнему остаются глухи к просьбам администрации действующего президента. Гнев на милость готовы сменить исключительно после реформы ужесточения контроля на американо-мексиканской границе.

Ну а пока Техас и 25 штатов, бросившие вместе с ним вызов федеральному правительству, продолжают своими силами сдерживать неконтролируемые потоки мигрантов. Границы патрулируются бойцами нацгвардии, которые съехались на юг со всей страны. Помощь им оказывают и вооружённые добровольцы. Но вот глобально ничего не меняется. Нервы сдают даже у ведущих новостей. В центре скандала известный диктор телеканала MSNBC Джой Рид. Во время трансляции речи Джо Байдена она забыла отключить микрофон и в эфир попало личное мнение журналистки, отличное от повестки Демпартии.

За ругательство, проскользнувшее в шоу с рейтингом 13+, ведущая новостей, конечно, оперативно извинилась. Но вот общественный резонанс, который за океаном и так не стихает, после столь эмоциональной реакции вспыхнул с ещё большей силой.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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