Бабурин снялся с выборов президента России

Он призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина

Предвыборная хроника. Сегодня представители "Российского общенародного союза" передали в Центризбирком более 100 тысяч подписей россиян, собранных за Сергея Бабурина. Сам кандидат решил снять свою кандидатуру в поддержку действующего президента. В поддержку Владимира Путина выступила и "Демократическая партия России", выдвигавшая Ирину Свиридову, но ей не удалось собрать нужное число подписных листов. В самом штабе Путина сегодня работали его доверенные лица. А другие зарегистрированные кандидаты от думских фракций ведут активную предвыборную кампанию и встречаются со своим электоратом в регионах.

В этих коробках 102 тысячи подписей, собранных "Российским общенародным союзом" в поддержку выдвижения Сергея Бабурина на предстоящих президентских выборах. Все они тщательно проверены, заявили в штабе политика. Так что, вполне возможно, он мог стать пятым зарегистрированным кандидатом. Однако Бабурин, передав подписные листы в Центризбирком, неожиданно заявил, что принял решение сняться с выборов, объяснив это так:

"В трудный для Родины час не время дробить силы народа. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером. Надеюсь, что все члены "Российского общенародного союза", все граждане, поставившие подписи в мою поддержку, поймут и одобрят моё решение".

В поддержку Владимира Путина выступила и "Демократическая партия России", которая в качестве кандидата выдвигала Ирину Свиридову. Однако в положенный по закону срок собрать необходимые сто тысяч подписей она не смогла. Хотя волонтеры очень старались, попутно аккумулируя ещё и предложения граждан. И вот сегодня, чувствуя ответственность за тех людей, что ее поддержали, Ирина Свиридова передала в предвыборный штаб Владимира Путина их просьбы и пожелания, понимая, что тут к ним точно отнесутся со всей серьезностью.

"К сожалению, не удалось собрать нужное количество подписей, но мы собрали большое количество пожеланий от избирателей. И я хотела бы их передать сюда, в штаб Владимира Владимировича Путина, и поддерживать в дальнейшем кампанию", - заявила Ирина Свиридова.

"Ирина Владимировна, огромное спасибо. Вы проделали огромную работу, собирая подписи в вашу поддержку. Собирали и пожелания наших избирателей. Мы в ближайшее время будем встречаться с доверенными лицами нашего кандидата Владимира Владимировича и обработаем все пожелания избирателей. И уже в обработанном варианте, присоединив к тем пожеланиям, которые мы собрали, уже предоставим Владимиру Владимировичу на рассмотрение", - отметил Артём Жога, сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина.

Сегодня же доверенные лица Владимира Путина участвовали в работе предвыборного штаба. В одном зале собрались более 500 человек, среди которых немало знаменитых на всю Россию людей, решивших поддержать на предстоящих выборах действующего президента.

"Я понимаю, нас ждет огромная работа. Вы все большие профессионалы. Много встречаетесь и разговариваете с людьми. Я хочу вам, прежде всего, пожелать большого внимания. Потому что внимание - это и есть любовь. Любовь к деятельности. Любовь к человеку. Любовь к Родине. Поэтому успеха нам. А вместе мы, безусловно, с таким кандидатом победим", - заявил Владимир Машков, сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина.

А это уже кадры из Петербурга, куда сегодня с рабочим визитом прибыл кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов. Отдав почести вождю у здания Смольного, делегация коммунистов отправилась на Петербургский тракторный завод. Николай Харитонов осмотрел производственные площадки. Провел встречу с руководством и трудовым коллективом, подчеркнув, что работников завода необходимо обеспечивать бесплатным жильем. А на развитие выделять больше денег из госбюджета.

"Фонд развития промышленности был организован в России в 2014-м году. Но вроде прошло десять лет. И мы убедились. Маловато. И сегодня необходимо минимум 20 миллиардов. Не пять миллиардов такому предприятию. А минимум 20 миллиардов. И сроки погашения займа - не менее десяти лет. За семь лет не обернешь эту продукцию. Не реализуешь и не продашь", - отметил Николай Харитонов.

Николай Харитонов уже является зарегистрированным кандидатом. В этом списке также Леонид Слуцкий от ЛДПР. Владислав Даванков - партия "Новые люди". И Владимир Путин. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Выборы, напоминают в ЦИКе, пройдут с 15 по 17 марта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"