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Жителя Херсонской области обвинили в шпионаже в пользу ВСУ

15:50
  • вторник
  • 30 января 2024

Дело передано в суд

Житель Херсонской области обвиняется в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Областная прокуратура передала уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя в суд.

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Следствие установило, что в январе 2023 года молодой человек добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе. Данные он с помощью мессенджеров передавал украинским спецслужбам.

Отмечается, что мужчина имел гражданство Украины. Однако в апреле 2023 года он получил российский паспорт. Сотрудники ФСБ выявили и расследовали преступление. Уголовное дело было возбуждено по статье о шпионаже, передает ТАСС.

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