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Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области

16:22
  • вторник
  • 30 января 2024

Есть повреждения

Украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области.  Как сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

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Гладков написал в Telegram-канале, что беспилотные летательные аппараты ВСУ упали на два населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Мокрая Орловка взрыв повредил "КамАЗ" и линию газоснабжения.

Взрыв дрона в селе Дроновка повредил экскаватор и линию электропередачи. В результате две улицы остались без электроснабжения. Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте происшествия.

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