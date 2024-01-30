Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Есть повреждения

Украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области. Как сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

Гладков написал в Telegram-канале, что беспилотные летательные аппараты ВСУ упали на два населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Мокрая Орловка взрыв повредил "КамАЗ" и линию газоснабжения.

Взрыв дрона в селе Дроновка повредил экскаватор и линию электропередачи. В результате две улицы остались без электроснабжения. Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте происшествия.

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