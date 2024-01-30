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В США рассказали о печальной судьбе танков Leopard на Украине

17:07
  • вторник
  • 30 января 2024

Американские Abrams убрали подальше от линии фронта

ВСУ лишились большей части переданных Украине Германией танков Leopard 2. Бронетехника выведена из строя в боях с российскими войсками, пишет американское издание Military Watch.

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По данным экспертов из США, более четверти немецких танков полностью уничтожены. Остальные же повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать. Подчеркивается, что украинские бойцы столкнулись со множеством трудностей - сложности в ремонте и обслуживании немецкой техники, проблемы с ее броней, а также непригодность к использованию в зимних условиях на территории Украины.

Авторы материала отмечают, что на Западе пытаются умолчать о недостатках немецких танков. Неудачи списывают на неспособность украинцев приспособиться к стратегии ведения боев НАТО. При этом эксперты подчеркивают, что американские машины Abrams, по настоянию кураторов из Вашингтона, держат подальше от линии фронта, опасаясь подмочить репутацию танка в реальном бою.

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