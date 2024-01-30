В США рассказали о печальной судьбе танков Leopard на Украине

Американские Abrams убрали подальше от линии фронта

ВСУ лишились большей части переданных Украине Германией танков Leopard 2. Бронетехника выведена из строя в боях с российскими войсками, пишет американское издание Military Watch.

По данным экспертов из США, более четверти немецких танков полностью уничтожены. Остальные же повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать. Подчеркивается, что украинские бойцы столкнулись со множеством трудностей - сложности в ремонте и обслуживании немецкой техники, проблемы с ее броней, а также непригодность к использованию в зимних условиях на территории Украины.

Авторы материала отмечают, что на Западе пытаются умолчать о недостатках немецких танков. Неудачи списывают на неспособность украинцев приспособиться к стратегии ведения боев НАТО. При этом эксперты подчеркивают, что американские машины Abrams, по настоянию кураторов из Вашингтона, держат подальше от линии фронта, опасаясь подмочить репутацию танка в реальном бою.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"