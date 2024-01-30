Путин отчитался о доходах за шесть лет

Декларацию опубликовал Центризбирком

Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию декларацию о доходах. Кандидат в президенты России и действующий глава государства отчитался о доходах за шесть лет.

Как указано в документе, опубликованном на сайте Центризбиркома, Путин заработал с 2017 по 2022 год более 67,5 миллиона рублей. Источники доходов президента - зарплата, военная пенсия, банковские вклады и ценные бумаги, а также продажа имущества.

В соответствии с декларацией, российскому лидеру предоставлены в бессрочное пользование квартира площадью 153,7 квадратных метра и парковочное место в гаражном кооперативе в Санкт-Петербурге. У президента открыты 10 счетов в банках на сумму 54,4 миллиона рублей, кроме того он владеет 230 акциями ПАО "Банк "Санкт-Петербург"".

В собственности у Путина квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Президент владеет тремя автомобилями: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска и "Нивой" 2009 года выпуска, есть также автоприцеп "Скиф" 1987 года выпуска.

Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента России 8 декабря. Голосование будет проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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