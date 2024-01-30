Собянин: Число столичных промышленных предприятий превысило 4,2 тысячи

Промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о росте числа промышленных предприятий в столице. По его словам, в городе появились новые предприятия в сфере медицины и фармацевтики, а также машиностроительной, пищевой, приборостроительной отраслей.

"В столице больше 4,2 тыс. промышленных предприятий. За прошлый год число производственных компаний пищевой промышленности в городе увеличилось на 14%, легкой – на 11%, а заводов, которые занимаются приборостроением и производством электроники, – на 8%. Выросло количество рабочих мест – теперь промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов", - сообщил Собянин.

Так, в индустриальном парке "Руднево" приступили к выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Развитию и росту столичной промышленности способствует помощь города. Сегодня промышленникам доступно больше 20 мер системной поддержки", – добавил Собянин.

Напомним, почти 1000 компаний Москвы получили от города в 2023 году финансовую поддержку в размере более 3,5 миллиарда рублей через платформу i.moscow на создание высокотехнологичных решений.

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