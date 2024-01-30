Глава ЦРУ признал потерю Штатами лидерства в мире

Ситуацию осложняет технологическая революция, считает Бернс

Соединенные Штаты утратили неоспоримое лидерство на мировой арене. США столкнулись с такими серьезными геополитическими вызовами как подъем Китая и реваншизм России, вдобавок нарастает "экзистенциальная климатическая угроза", заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Как пишет Бернс в статье для журнала Foreign Affairs, ситуацию серьезно осложняет происходящая сейчас технологическая революция. Она еще более масштабна, чем промышленная революция или начало ядерной эры. По словам диреткора ЦРУ, все эти микрочипы, искусственный интеллект, квантовые вычисления преобразуют мир, в том числе профессию разведчика.

Бернс подчеркивает, что зачастую это развитие осложняет работу ЦРУ – у противника появляются новые, все более мощные инструменты. Но все же, как бы сильно ни менялся мир, останутся секретные данные, сбор которых подвластен только человеку, уверен глава спецслужбы.

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