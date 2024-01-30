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ВСУ четвертый раз за день обстреляли Белгородскую область

18:40
  • вторник
  • 30 января 2024

Поврежден частный дом

Четвертый раз за сутки подвеглась обстрелу со стороны ВСУ Белгородская область. На сей раз целью стало село Дроновка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал губернатор в Telegram, в результате атаки на расположенный в семистах метрах от украинской границы населенный пункт никто не пострадал. Поврежден частный дом: посечены кровля, фасад и забор. Представители властей продолжат подомовой обход территории в светлое время суток.

Ранее Гладков сообщал, что украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области.  Губернатор заявил, что пострадавших в результате атаки не было.

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