Французские фермеры продолжают протесты

Аграрии пробираются через полицейские заграждения

Ранним утром фермеры закрывают супермаркеты недалеко от Парижа. Выстраивая свои машины, словно манекенщиц на Парижской неделе моды, аграрии не пропускают в столицу ни одну фуру с продуктами. Аромат навоза разносится по всей Франции. Осада города длится второй день.

Не останавливают ни жандармы, ни бронетехника. Так находчивые аграрии пробираются через полицейские заграждения – тракторы грязи-то не боятся. Или копают рвы прямо на подъезде к Парижу. Дорогу недовольным освящает местный пастор.

Французские фермеры пытаются получить от правительства меры поддержки в условиях украинского импорта. Президент Франции, только что вернувшись из турне по Индии, начинает двухдневный государственный визит в Швецию, где собирается вести светские беседы по обороне. Парижская пресса назвала это побегом:

"Большой разрыв в высших эшелонах власти. Пока Габриэль Атталь разгребает тракторные баррикады, Эммануэль и Бриджит Макрон поднимают тосты за короля Карла XVI Густава и королеву Сильвию".

34-летний премьер-министр Габриэль Атталь на посту меньше месяца. Сегодня во время своего первого выступления в парламенте он не предложил никаких конкретных шагов.

"Столкнувшись с указаниями, которые приходят сверху, а иногда и неизвестно откуда, сельское хозяйство сомневается и ждет ответов. Мы пойдем навстречу без каких-либо двусмысленностей", - заявил Атталь.

Эммануль Макрон заявил, что все-таки намерен замолвить словечко насчет импорта с Украины перед главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен во время встречи 1 февраля. К слову, фермеры тоже к ней готовятся. Они перекрыли участок границы между Бельгией и Францией.

Урок французских фермеров на отлично усвоили немцы. Навозная куча на автотрассе под Гамбургом. Национальная забастовка в Германии идет уже почти месяц, но воз и ныне там.

"У нас просто не осталось больше денег. Федеральное правительство потратило 800 миллиардов евро на помощь во время коронавируса и на субсидии на газ и электричество", - говорит Карстен Шнайдер, уполномоченный Федерального правительства Германии по делам восточных земель.

И чтобы вернуть деньги в бюджет, говорит Шнайдер, налоги придется даже поднять. Три крупнейших аграрных профсоюза Испании сегодня заявили о желании присоединиться к протестам. У французских аграриев на ужин еда из мишленовских ресторанов, которые тоже рискуют закрыться без оптовых поставок. Демонстранты готовятся к ночи и ожидают подмогу - сотни тракторов, которые прибудут в ближайшие дни из всех регионов страны.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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