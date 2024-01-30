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Мишустин обсудил реализацию национальных проектов

22:23
  • вторник
  • 30 января 2024

В стране рекордный показатель по вводу жилья

Россия достигла исторического максимума в экспорте сельхозпродукции - объем составил почти 3,9 трлн рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, где подвели предварительные итоги реализации национальных проектов.

Рекордный показатель и по вводу жилья - в прошлом году это 110 миллионов квадратных метров - как по многоквартирным, так и по индивидуальным домам. По ставке 6% годовых ипотечные кредиты получили около 800 тысяч семей.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" построили или реконструировали 900 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов. Также среди важных направлений - защита материнства и детства, поддержка бизнеса и благоустройство городской среды, транспортная доступность и экология.

"Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты. А если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью", - отметил Мишустин.

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Михаил Мишустин
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