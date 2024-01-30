Компания Илона Маска успешно вживила имплант в мозг человека

Первые результаты многообещающие

Бурные споры в сети вызвала новость технологического миллиардера Илона Маска об имплантации нейрочипа в мозг человека. До сих пор эксперименты компания проводила на обезьянах. Восстановление пациента идет хорошо, а первые результаты многообещающие - это пока вся информация об эксперименте.

Neuralink установила первый чип в голову человека - новость Илон Маск объявил сам. Подробностей операции пока не сообщается. Имя добровольца тоже неизвестно. Впрочем, Маск заверил - пациент точно жив.

"Первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первые полученные данные показывают многообещающее результаты", - заявил Маск.

Имплант назвали "Телепатия". Теперь, если всё пойдет по плану, то первый человек с чипом сможет управлять гаджетами одной силой мысли. Даже бровью шевелить не надо.

Звучит громко, но технической революции на самом деле не произошло, разводят руками ученые. То, что Маск с таким энтузиазмом рекламирует как большой прорыв, уже много лет занимает лучшие умы всего мира.

Устройство размером с десятирублевую монету специальный робот вживляет под кости человеческого черепа. Нити с электродами улавливают активность нейронов и стимулируют их. Технологию несколько лет тестировали на животных. Сначала чип подложили свинье. Затем досталось макаке. Самец Пейджер, по словам ученых, и до чипа был смышленым малым. Резался в пинг-понг часами. После операции смог играть без джойстика.

Искать добровольцев компания начала еще в сентябре. На мозговой штурм брали с травмами шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза - то есть людей с очень серьезными травмами. У которых парализованы руки и ноги.

Новые технологии обещают использовать пока только по медицинским показаниям. Впрочем, Маск не скрывает, что он-то на самом деле смотрит в сторону усовершенствования человеческих возможностей.

Маск настолько уверен в безопасности чипов, что в теории даже готов установить их своим детям. Впрочем, тот же самец Пейджер, хоть и демонстрировал отменные результаты, после прошивки мозгов чувствовал себя неважно - по опубликованным данным, он расчесывал место вживления до крови. А во время операции по удалению чипа ему занесли инфекцию.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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