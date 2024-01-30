СК Армении возбудил дело в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда

Вандала пытаются доставить в следственный отдел

Дело по статье о хулиганстве завел Следственный комитет Армении в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Основанием послужило видео, которое распространил в соцсетях сам вандал, сообщили в пресс-службе ведомства.

Личность подозреваемого установлена: это некий Самвел Ширинян, уроженец Еревана. Он демонстративно опрокинул венки у памятника, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России. Все происходящее он снял на видео, которое выложил с оскорбительными комментариями в TikTok. Сейчас принимаются меры, чтобы доставить его в следственный отдел.

26 января Русский дом в Ереване провел церемонию, посвященную 80-летию снятия блокады, у памятника детям блокадного Ленинграда. Венки и цветы возложили к монументу посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, а также школьники Еревана. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда эвакуировали более 200 детей. Сегодня в республике проживают шесть блокадников, передает РИА Новости.

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