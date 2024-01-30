ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК Армении возбудил дело в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда

19:48
  • вторник
  • 30 января 2024

Вандала пытаются доставить в следственный отдел

Дело по статье о хулиганстве завел Следственный комитет Армении в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Основанием послужило видео, которое распространил в соцсетях сам вандал, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лавров отверг вину России в охлаждении отношений с Арменией
Стало известно о планах Германии рассорить Армению с Россией

Личность подозреваемого установлена: это некий Самвел Ширинян, уроженец Еревана. Он демонстративно опрокинул венки у памятника, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России. Все происходящее он снял на видео, которое выложил с оскорбительными комментариями в TikTok. Сейчас принимаются меры, чтобы доставить его в следственный отдел.

26 января Русский дом в Ереване провел церемонию, посвященную 80-летию снятия блокады, у памятника детям блокадного Ленинграда. Венки и цветы возложили к монументу посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, а также школьники Еревана. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда эвакуировали более 200 детей. Сегодня в республике проживают шесть блокадников, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь и полиция Армении
Скорая помощь и полиция Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.